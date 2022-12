Venemaa alustas keset sõda suurt armeereformi. Mida see tähendab? Viis küsimust ja vastust

The Kremlin Moscow

FOTO: The Kremlin Moscow | picture alliance / Scanpix

Detsembris peetud Vene kaitseministeeriumi juhtide laiendatud kohtumisel kuulutas minister Sergei Šoigu välja armeereformi. Juhtunu tähendab, et Vene relvajõudude juhtkond tunnistab arvukaid vigu, mida on tehtud ja mis on täiemõõdulise invasiooni algusest kogu maailmale ilmselged olnud.