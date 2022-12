Sõjad puudutavad naisi lähedalt, ent kõnelustelaua taha neid enamasti ei lasta

Paljud asjad tulevad päevavalgele alles sõja lõppedes ja mõnikord ka siis mitte, ütleb sõja eest põgenenud Aleksandra. „Naised on meil väga aktiivsed,“ kirjeldab Aleksandra, „nad püüavad läbi rääkida, et oma lapsi vabastada, luua kriisikolletes inimestele kaitstud paiku, organiseerivad toiduainetega varustamist ja seda enne, kui abiorganisatsioonid kohale jõuavad. Naised aitavad vabatahtlikult kiiresti ka sõdureid, kes on haavatud, organiseerivad, mida neile vaja on.“ Tema sõnul jääb see kõik sageli nähtamatuks ja tegelikult oleks vaja naiste tööle palju rohkem tähelepanu pöörata.