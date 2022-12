Tallinna lasteaedade remont toppab

Hinnatõus on renoveerimisplaanid sassi löönud, see mõjutab lasteaiakohtade jagunemist.

Sel aastal pidi Tallinna linn jõudsalt vanu lasteaedu ümber ehitama, algama pidi Kristiine, Magdaleena ja Männiku lasteaia ehitus. Kuid kopamasinad vaikivad. Juba olid tehtud plaanid, mille järgi lapsed rühmiti teistesse lasteaedadesse asendusruumidesse jagati, see omakorda mõjutas kõiki neid peresid, kes ootasid järjekorras, et lastele neisse lasteaedadesse koht saada. Nii on läinud näiteks Nõmme linnaosa suure Männiku lasteaiaga, mille kohta nüüdseks on selgunud, et hange on luhtunud.