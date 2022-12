FAKTIKONTROLL | Võltsitud video väidab, et olümpiale on kohustuslik saata LGBT+ inimesi

Sellist klippi EuroNewsi kanalil ei eksisteeri ning tegemist on manipuleeritud materjalidega. Video erinevaid lõike internetist otsides on näha, et võlts-video hakkas esmalt levima venekeelsetes Telegrami kanalites.

Eestikeelse tekstiga tegi Facebookis postituse kasutaja Aivar ning tänaseks on see video saanud umbes 300 vaatamist.

Mida väidetakse?

Videos on kirjas, kuidas ROK toetab LGBT+ inimesi spordis. „ROK-i president Thomas Bach plaanib lisada LGBT+ õigused komitee põhikirja,“ öeldakse videos. „Ettepanek tähendab, et 2024. aasta olümpia- ja paraolümpiamängudel peavad 10 protsenti iga riigi rahvusmeeskonnast olema avalikult LGBT+.“

Väidetavalt usub Thomas Bach, et 2022. aasta maailmameistrivõistlused Kataris rõhutasid selle algatuse tähtsust. Video järgi seisid jalgpalli MM-i osalejad ja külalised silmitsi LGBT+ kogukonna õiguste räigete piirangutega ja selleks, et see stsenaarium ROK-i võistlustel ei korduks, peavad LGBT+ sportlaste õigused olema reeglites kirjas.

Thomas Bach väitis videos, et riigid, kus on piirangud inimõigustele ja enesemääramise vabadusele, seisavad valiku ees, eriti Saudi Araabia, Iraan, Venemaa, Hiina, India, Katar ja teised homofoobsed režiimid.

Videos oleva teksti põhjal on mõned eksperdid seda algatust kritiseerinud, öeldes, et see on lihtsalt katse juhtida tähelepanu Thomas Bachi ja ROK-i ümber aset leidnud korruptsiooniskandaalidelt.

Väidetav otsus jõustuvat juba 2023. aastal.

Kuidas on tegelikult?

See video pole kunagi EuroNewsi kanalil ilmunud ning on hoopis kokku monteeritud erinevatest klippidest.

Seda tõestab näiteks pressikonverents, kus ROK-i president videos väidetavalt uusi reegleid esitab. Tegelikult leidis see pressikonverents aset kuus aastat tagasi, kaua enne Katari MM-i. Tollel, 2016. aastal toimunud pressikonverentsil võttis Bach hoopis spordiaasta kokku ning tutvustas järgneva aasta tegevusplaani.