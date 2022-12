Meeli Rondel: pommiähvardus kahtlustatava kodule, käeraudades vanem lapse ees. Inimväärikusest kriminaalmenetluses

Norm, mis kohustab uurimisasutust, prokuratuuri ja kohut kohtlema menetlusosalist kriminaalmenetluses tema au teotamata ja tema inimväärikust alandamata, on jõus üle 20 aasta. See ei tähenda aga, et tegelikkuses rikkumisi ette ei tuleks. 9. detsembril tegi riigikohus otsuse asjas, kus riik korraldas muuhulgas jälitustoimingu nagu Hollywoodi märulifilmis.