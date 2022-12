Tõnu Lehtsaar: vanast asjast lahti! Kuidas vabaneda juhtunu peas taasketramisest ja minna uuel aastal eluga edasi

Olen nõustamistegevuses kohanud erinevaid möödunu meenutamise mudeleid. On sündmusi, mis ei unune kunagi. On mälestusi, mis olukordade kordudes elavnevad taas. On kogemusi, mida inimesed tahavad unustada, kuid ei suuda. On läbielamisi, millest korduvalt õpitakse.