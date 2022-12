SÕJARAPORT | Igor Taro: kogu venelaste aur läheb Bahmutile. Mujal on nii sõduritest kui ka laskemoonast puudus

Vene okupandid üritavad küll kõigest väest edeneda Donetski oblasti vallutamiseks, kuid ukrainlaste kaitse on endiselt tugev. Luhanski oblastis käib vägikaikavedu ja mujal on okupandid pigem kaitses kui rünnakul.

Päeval ründasid Vene okupandid Harkivi linna S-300 rakettidega, kuid linna energiavõrk jäi puutumata ning töösse. Kannatada said hooned ja üks inimene viidi haiglasse. Siiani on ka Harkivis elekter graafiku järgi, nii et kõikjal tuleb arvestada 3–4-tunniste elektrikatkestustega.