Ukrainlane toob külalise jaoks lauale kõik, mis tal on. Sama teeb ta lahinguväljal

Tollal ei tohtinud sellest rääkida, aga me käisime ka seal, kus viibisid Ukraina relvajõudude esindajad: eramutes ja paneelmajades, kust tsiviilelanikud olid lahkunud. Üks neist oli ehituse põhjal otsustades eliithoone, aga 2014. aastal alanud vaenutegevuse tõttu oli see osaliselt hävinud. Keldris elasid sõdurid. Teine üksus elas viiekorruselises majas, kahes esimese korruse korteris. Need kaks korterit olid varustatud väliahjudega ja kõige muu eluks vajalikuga. Pealtnäha paistsid mõlemad majad olevat mahajäetud nagu kõik muu selles piirkonnas. Kunagi oli seal olnud elitaarne elurajoon. Praegu on need alad okupeeritud, sest täiemõõdulise invasiooni alguses jõudsid sinna Vene väed.