Mõni aeg enne oli Sirjelt eemaldatud põrn, sest seal ennast sisse seadnud moodustis oli suurenema hakanud. 6. augustil istus ta regionaalhaigla koridoris ja ootas vastuvõttu. „Oli soe suveilm, mul oli seljas uus suvekleit, mida ukse taga istudes imetlesin. Kui kabinetti astusin, ütles arst, et tal on väga kahju, aga minu kasvaja osutus pahaloomuliseks – angiosarkoomiks. See pole mitte lihtsalt harv, vaid üli-üli-üliharv kasvaja, mis võib põrna tekkida. See oli tõeline šokk,“ meenutab Sirje.