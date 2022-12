INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Vene rikkurite raske aasta. Rohkem ja vähem loomulikud surmad on nõudnud paarikümne firmajuhi elu

Osadel puhkudel oli tegu selgelt mõrvaga, paljudel juhtudel võis ka tegelikult olla põhjuseks õnnetus, enesetapp või terviserike. Ühesuguse mustriga õnnetusi on aga juhtunud nii palju, et see paistab statistiliselt ebatõenäoline isegi Venemaa-suuruse riigi kohta. Enamik hukkunutest pole isegi kuigi vanad, reeglina alla 70-sed, mitmel puhul ka alla 50-aastased. Alljärgnevas graafikus kipuvad korduma märksõnad „Gazprom“, „leiti koos perega surnult“ ja „kukkus alla.“ Kõrgseltskonnale sobilikult on surmakohaks on tihti Venemaa jõukaimad asulad (eriti Peterburi lähedal asuv Leninskoje) või välismaised luksuskuurortid.