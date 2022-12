Katkend Siim Kallase raamatust. 25. osa. Ma ei tea, kas Savisaar mõtles seda solvanguna, aga mulle meeldis tema omistatud tiitel väga

„Suurepärane! Me lülitame Teid Nõukogude ametiühingute delegatsiooni koosseisu!“

„See ei sobi, kahjuks! Mind on kutsutud kui Eesti iseseisvate ametiühingute esimeest.“

„Suurepärane! Me nimetame teid Nõukogude delegatsiooni juhiks!“