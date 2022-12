NÄDALA SÕJARAPORT | Henri Ploom: valjud helid ja tulevärk Venemaa strateegiliste sõjaväebaaside juures edaspidi aina sagenevad

Septembri algusest on Ukraina õhukaitse alla tulistanud 478 tiibraketti ja 467 Iraani Shahed drooni. Et tulevasi rünnakuid veelgi tõhusamalt tõrjuda, on Kiievi rajooni kriitilise infrastruktuuri objektid nüüdseks varustatud akustiliste sensorite ja spetsiaalsete videokaameratega, mis edastavad info lendavatest objektidest otse õhutõrjujate staapi.