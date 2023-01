Veiko Märka: Vladimir Putin - Vene rahva tervendaja

Ei usu, et küttide mentaliteet 50 aastaga eriti muutunud oleks. Aga just sellised pullid on kõige elujõulisemad ning annavad paremaid järglasi. Nii jäävad jahimeeste süül populatsiooni jätkama viletsate ja äbarike sarvedega isendid ning põdrapere mandub geneetiliselt.