Taani luure arvates võis Putinit sõda kuulutama panna ravimitest tingitud suurushullustus

Luuretöötaja andis intervjuu ametiisikuna, kuid julgeolekukaalutlustel ei avaldata tema fotosid ega perekonnanime. Ajalehes esineb allikas nimega Joakim. Kohtumine toimus Kopenhaagenis kaitseväe territooriumil ning ajakirjanik pidi enne ruumi sisenemist ära andma telefoni, arvuti ja nutikella. Sissejuhatuseks rõhutatakse, et esitatud väidetes pole sajaprotsendiliselt veendunud ka luuretöötaja ise. Sellegipoolest on Taani luuraja hinnang, et veebruaris mängisid sõja alustamise otsuse juures rolli medikamendid, mida Vene president Vladimir Putin tol ajal võttis.