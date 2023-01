Suri kunstnik Kadri Mälk

Kadri Mälk õppis aastatel 1977-1981 Tartu Kunstikoolis ja seejärel Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis, mille lõpetas 1986. aastal. Ta alustas vabakutselise kunstnikuna, kuid asus Eesti Kunstiakadeemiasse õpetama juba 1989. aastal. Esialgu töötas ta oma mentori, prof. Leili Kuldkepi käe all. Ehte- ja sepakunsti professoriks valiti Kadri Mälk 1996. aastal. Oma kogemusi jagas ta üliõpilaste, sealjuures doktorandidega nii kodus kui välismaal. Viimati õpetas ta Müncheni Kunstiakadeemias.



Kadri Mälk pühendas oma elu ehtekunstile, see oli tema armastus, töö ja looming. Esimene isiknäitus toimus 1989. aastal Kunstihoone galeriis, seejärel oli tal palju näitusi nii Eestis kui üle maailma. Kadri Mälk armastas väga oma üliõpilasi, keda ta viis igal aastal Euroopa ehtekunsti tippsündmusele, Münchenis toimuvale näitusmessile „Schmuck“. Koos kõige pühendunumatega asutas ta 1999 ehtekunstirühmituse ÕhuLoss. Kadri Mälgu õpilastest annavad eesti ehtekunstile jätkuvalt sära Tanel Veenre, Piret Hirv, Maria Valdma, Julia Künnap, Eve Margus, Kristiina Laurits, Villu Plink jmt. 2008. aastal asutas Kadri Mälk heategevusfondi Noor Ehe, mis toetab alustavaid erialatalente.



Kadri enda ehtekunst oli sügavalt isiklik, see puudutab vaataja ja kandja kõiki meeli ning ehte maagilises toimes ei kahelnud ta kunagi. Oma loomingus valis ta väga hoolikalt nii kive kui metalle, sest tema jaoks oli igal neist iseloom, igal neist oma vägi. Täpselt tabas Kadri Mälgu loomingu tuuma Marianne Kõrver, kes 2004. aastal pealkirjastas temast tehtud filmi „Kujutluse tume taevas“.



Kadri Mälgu teoseid võib leida paljudes era- ja riiklikes kunstikogudes: Victoria ja Alberti Muuseum Londonis, Šveitsi Rahvusmuuseum Zürichis, Ermitaaži Muuseum Peterburis, Smithsoniani Rahvusmuuseum New Yorgis, Kunstgebwerbemuseum Hamburgis jm. Muidugi on Kadri Mälgu suurim ehtekollektsioon kodusel Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumil. Kadri Mälgust jäi ka maha aastaid hoole ja armastusega kogutud kõrgetasemeline maailma kaasaegse ehtekunsti kollektsioon.



Kadri Mälk pidas eriti oluliseks oma õpetajakogemuse ja ka oma eriala tutvustamist. Ta oli vaimuka sulega kirjutaja, publitsist ja raamatute koostaja; sealjuures koostöös rahvusvaheliste kirjastustega. Tema viimatised suuremad publikatsioonid on „Testament“ oma loomingust ja „Õpetaja“ professor Leili Kuldkepist.



Kadri Mälk on pälvinud Eesti Vabariigi Valgetähe V klassi teenetemärgi, Portugali Vabariigi Teenete ordeni ohvitseriristi, Baieri Liidumaa riigipreemia; korduvalt on teda tunnustatud Eesti Vabariigi kultuuripreemia ja Kristjan Raua preemiaga. Tema rohketest rahvusvahelistest preemiatest võib mainida Euroopa kaasaegse ehtekunsti triennaali grand prix’d Belgiast, Ted Noteni kuldpreemiat Amsterdamist, Ars Ornata südamepreemiat Kölnist jmt. Kadri Mälk oli Eesti Kultuurkapitali „Ela ja sära“ stipendiaat ning üks Eesti Vabariigi kunstnikupalga saajatest.



Elu kogu oma laiahaardelisuses ja sügavuses võtnud Kadri Mälk oli aktiivne kuni viimase hetkeni. Alles ta saabus Lissabonist loengut pidamast…