SÕJARAPORT | Igor Taro: venelased teevad ise ukrainlaste elu lihtsaks. Elavjõud ja moonalaod on nii lähestikku, et Ukraina raketid teevad puhta töö

On tõenäoline, et Vene ametiasutused püüavad pisendada enda vigu mobiliseeritute ja moona paigutamisel ning rääkida suuremaks langenud rakettide hulka. Huvitav on see, et sõimlevate Vene korrespondentide jutust hakkab järjest rohkem kostma viiteid ka teistele analoogsetele juhtumitele.