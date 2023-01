SÕJARAPORT | Teet Kalmus: haavatud vene kinnipeetud lasevad end vangiandmise asemel pigem granaatidega õhku

Rinnetel on jätkuvalt kõige ägedam lahingutegevus Bahmuti ümbruses. Ruslan Levievi andmetel on Soledari suunale appi toodud 4–5 pataljoni Venemaa dessantväelasi. Kui varem soovis wagnerlaste juht Prigožin Bahmuti äravõtmisega demonstreerida oma üksuste paremat võitlusvõimet võrreldes Venemaa armee üksustega, siis dessantväelaste ja ka tankide appi saatmine näitab, et tema tööga ei olda päris rahul.