KULTUURIBIIT | Punkrokkar Mart Niineste playlist

Konkreetse loo kirjutas Dead Kennedys aastal 1981 Bay Area Music Awardsi galal esinemise jaoks, kui nad olid koos The Knackiga nomineeritud parima uue laine bändi tiitlile. See laul võtab kokku kõik, mida ma muusikas ei taha olla ega teha.

Kuigi ütlemine „kolm duuri ja kogu tõde“ käis algselt kantrimuusika kohta, kehtib see ka punkrocki puhul. Jello Biafra ning tema kodumaise ekvivalendi Villu Tamme täpne ja terav sõnakasutus on olnud mulle eeskujuks kolumnide kirjutamisel.

See lugu nende 1992. aasta albumilt „Mondo Bizarro“ tõmbab mulle alati selga kananahast tagi. Metsik äng, mille Dee Dee Ramone nendesse sõnadesse on pannud. Ramonesil on selliseid laule veel - „Something To Believe In“, „I Wanna Live“ ja „I Believe In Miracles“, näiteks.

Ramones on mu kõigi aegade kõige suurem lemmikbänd. Nad pole pelgalt bänd, vaid geniaalne audiovisuaalne kontseptuaalne kunstiteos. Oma kaasajas olid nad krooniliselt vääritimõistetud ega saavutanud kunagi seda, mida nad väärisid. Väljateenitud au ja kuulsuse said nad paraku kätte alles postuumselt.

„Mind on aastaid paelunud ja pelutanud pildipankade klippide universaalse normaalsuse ambitsiooniga esteetika ja kuidas neid kasutatakse sisuloojate poolt kõige erinevate lugude jutustamise vahendina. See esteetika sobis nende laulude temaatikaga ja nii saigi see asi ära tehtud,“ selgitab Niineste.

Eddie & The Hot Rods - „Do Anything You Wanna Do“

Minu pungimaitse ja laulukirjutuse vundament on klassikaline 70ndate punkrock. Sellist punki hakkasin esimesena kuulama ja fännama.

See lugu oli esimesel pungikogumikul, mille ma endale salvestasin. Sain koolivaheajal Kohtla-Nõmmel selle kasseti endale ümberlindistamiseks Taavi Pritsi käest. Tema oli selle endale lindistanud Uno Lauri kogust. Uno on vana punkar ja oli Röövel Ööbiku esimene laulja ka.

„Do Anything You Wanna Do“ on Eddie & The Hot Rodsi suurim hitt ja parim lugu. Ma taasavastasin selle hiljuti juhuslikult YouTube’st. Vaatasin silmad peast, kui või sees on Barrie Masters lava peal seda lauldes ka kolmkümmend aastat peale loo ilmumist.

Selliseid laule on vaja, kui elus on tagasilöögid ja kõik ei lähe nii nagu vaja, kui sõprustest saavad tõprused või kusagil jääb kitsaks. See lugu julgustab minema eluga edasi.

Sum 41 - „Still Waiting“

Mäletan väga hästi, kuidas mu sõpradele ning mulle ei meeldinud sajandivahetuse „sellout era“ ajal esile kerkinud niinimetatud numbribändid. Sain alles hiljem aru, et nad kerkisid esile põhjusega ja oskasid tõepoolest häid laule kirjutada.

See lugu on üks neist väga headest nullindate punklauludest, mida meie seltskond toona hinnata ei osanud. Siit videost - tunnete selles kindlasti ära ühe laheda The Strokesi videoklipi - vaatab vastu kogu see vastasseis oma täies ilus ja naeruväärsuses. Laiemas plaanis on siin aga teemaks konformism aktsepteerituse nimel.

Nende numbribändide vaenamise põhjused tollases pungiskenes - eks sai ka Tabloitedi esimese trummari Kallervo Karu punkbänd Slide-Fifty mult hagu - olid puhtalt grupipsühholoogilised, millel polnud muusikaga mingit pistmist. Piinlik.

Aga kes meist poleks olnud noorena mõne koha pealt tagantjärgi pehmelt öeldes loll? Mina olin, mida siin ikka häbeneda. Mõned on tänaseni, nemad ka ei häbene.

Тараканы! - „Военная тревога“