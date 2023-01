Hea tõlke leidmine ongi keeruline, sest termin pärineb Patrick Hamiltoni 1938. aasta näidendi pealkirjast, milleks on „Gas Light“, eesti keeles „gaasivalgus“. Meepeategelane valetab oma abikaasale oma pahategude varjamiseks, üritades viimast veenda, et ta ei usuks omaenda silmi. Näiteks, mehe väitel kujutab naine pelgalt ette, et toas tuhmub gaasilampide valgus, kuigi see tuleneb mehe enda tegudest – ta lülitab gaasilampe sisse kõrvalkorteris, et otsida selle naabrinaise juveele, kelle ta tappis. Selliste valede eesmärk on panna inimesi uskuma reaalsuse asemel irreaalsust, mistõttu pakuksin omalt poolt tõlkeks sõna „gaasivale“.