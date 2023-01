JUHTKIRI | Kättemaks Hiinale on magus, aga kasutu

Negatiivse testi nõudmise põhjenduseks tuuakse, et see piiravat viiruse levikut. Kui Hiinast lähtuvale lennule pääsevad üksnes koroonanegatiivsed inimesed, tähendab see, et Hiinast tuuakse sihtriiki vähem koroonat. Ent sellisel poliitikal on mõju ainult eeldusel, et sihtriigis endas on viirus väga vähe levinud. Praegu kindlasti nii ei ole, COVID-19 on kõikjal Euroopas ja Ameerikas endeemne, laialt levinud – imporditud juhtumid ei mõjuta leviku üldist taset. Koroonaviiruse piiramise eesmärgil pole mõtet sissesõitjaid testida.