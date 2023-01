Eesti esimene meisterkokk: kui kõik ei lähe plaanikohaselt, võin nagu väike laps jalgu trampida

"Ma loodan, et suudan jääda alati iseendaks, et ükski asi ei suuda panna mind oma väärtusi minetama. Et mulle jäävad alles minu siirus ja huumorimeel, mis on eriti tähtsad: need aitavad raskest ajast alati üle saada," ütleb meisterkokk Jana Guzanova.

FOTO: Harry Tiits