Veel 2019. aastal tegi Tallinna linnvalitsus ettepaneku, et korrakaitseametniku tasemeõppe läbinud MUPO ametnik võiks vajadusel kasutada vahetut sundi ning kasutada erivahenditena käeraudu, gaasirelva ja löögirelva. Selgitused puudutasid valdavalt bussijäneseid ning ööelu. Linna meediaväljaanded üllitasid lausa lugusid, et see oleks lahendus noorte ohjeldamisel.