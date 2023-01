FAKTIKONTROLL | Vildakas arvutuskäik valetab eestlaste maksukoormuse kohta

Mõttekäigu originaalpostitajaks on Janek, kuid mitmed Facebooki kasutajad on selle enda seinale ümber kopeerinud. Populaarseimal neist on pea 70 jagamist ning 23 kommentaari. Kokku on kõnealust postitust näinud 4300 inimest, kellest 88 ka sellele reageerinud.

Mida väidetakse?

Autor räägib esmalt, kuidas 1000-eurosest sissetulekust anname ära üle 700 euro maksudeks. Siis jällegi selgitab, et selleks, et 1000 eurot kätte jääks, peaksime teenima 1733 eurot. Ehk esimene väide, mis vajab kontrollimist on see, kui palju tegelikult maksab Eesti kodanik makse 1000 ja kui palju 1733 euro pealt.

Järgmine kahtlane arvutuskäik, mis vajab üle kontrollimist, toob eelnevasse võrrandisse juurde ka käibemaksu.

„Kui oleme tublid ja säästame oma eelnevalt väljaarvutatud allesjäänud 1000-st eurost 10% ehk 100 eurot ja ülejäänud 900 eurot kulutame tarbimisele, teeb see täiendavalt maksudena äraantavaks summaks 150 eurot (900-900/1,2).

See tähendab, et me saame tegelikult „päriseks endale“ 1000-150=850 eurot ja riik on saanud 733+150 = 883 eurot.“

Kuidas on tegelikult?

Postitaja on oma arvutuskäikudest täielikult välja jätnud tulumaksuvaba miinimumi ning ei ole eristanud seda, mis on tööandja makstavad maksud enne brutopalka ning mis on tegelikud netoarvud.

Maksud, mis iga inimese palgalt tuleb maksta, on näiteks sotsiaalmaks (tasub tööandja), tulumaks ja vastavalt tarbimisele ka käibemaks. Ülejäänud maksud olenevad sellest, kas inimene omab kinnisvara või muud taolist. Seega oleneb postituses olev arvutuskäik väga rangelt sellest, millisest eestlasest me räägime.

„Lisaks on vaieldav, kuidas peaks arvestama teise samba makset, kuna see laekub ka töötaja varade hulka,“ arvas postitusest Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja. „Lisaks töötaja kahele protsendile laekub pikaajaliselt töötaja arvele veel 4/33 sotsiaalmaksu.“

Kuid võtame arvutuskäigu ise ette ja arvutame maksukalkulaatori abil , kuidas jaotuvad postituses kirjeldatud kodaniku maksud ning kas tõesti üle poole sellest läheb riigile.