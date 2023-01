Emily-Mirelle Vutt: head riigiasutused, noored ei ole tasuta tööjõud! Millal te sellest aru saate?

Kas on reaalne, et näiteks riigikogu praktikant läheb veel peale pikka tööpäeva restorani või baari raha teenima? Või oodatakse tudengitelt, et nad lõpetaksid praktika läbimiseks oma üürilepingu, koliksid vanemate juurde tagasi ja elaks nende rahakoti najal? Vanemaid, kes last praktika ajal rahaga toetavad, on vähemuses.