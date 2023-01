Meie luureteenistus pärast täpsustas, mida nad sellega mõtlesid. See on midagi, mida oleme rääkinud juba umbes aasta. On olemas negatiivsed ja positiivsed stsenaariumid ning on selge, et Venemaa eesmärk oli hõivata terve Ukraina ja ühendada sellega ka separatistlik Transnistria. Nad on seda avalikult kuulutanud. Nii et hoolimata riigisisesest ja välismaisest kärast kordas avaldus lihtsalt ammu teada olevat.