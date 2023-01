Samal ajal kirjutas Financial Times allikatele viidates, et juba detsembris võis Hiinas paari nädala jooksul koroonaviiruse saada peaaegu 250 miljonit inimest. Need andmed olevat Hiina haiguste tõrje ja ennetamise keskuse (NHC) asedirektor Dun Yang esitanud ühel hiljutisel võimupartei sisekoosolekul. „Arvud tunduvad usutavad, kuid mul pole muid allikaid, millega neid võrrelda. Kui siin mainitud hinnangulised nakatunute arvud on täpsed, tähendab see, et üleriigiline lainehari võiks saabuda järgmise nädala jooksul,“ ütles Hongkongi ülikooli epidemioloogiaprofessor Ben Cowling.