Elektriteater „Kapten Volkonogovi põgenemist“ ei näita: on täiesti ok panna Vene filmide näitamine mõneks ajaks pausile

„Nii nagu ka teiste filmide puhul, ei ole otsus tehtud niivõrd selle järgi kas või mida teised kinod näitavad, vaid lähtuvalt meie endi tegutsemise põhimõtetest,“ sõnas EPL-ile kino juht Andres Kauts. Kino jättis kavast välja ka eelmise aasta lõpus linale jõudnud Kirill Serebrenikovi filmi „Tšaikovski naine“.



Kauts ütleb, et kino on „Kapten Volkonogov põgenemise“ saamisloole ja edule väga kaasa elanud ning nad ootasid filmi väljatulekut innukalt. „Mõistame filmitegijate südamevalu oma töö saatuse pärast. See on tänase Eesti filmitegijate kõrge professionaalse taseme musternäidis ja filmimeeskond tegi kindlasti oma tööd suure pühendumusega. Paraku muutis möödunud aasta veebruaris alanud täiemahuline sõda Ukrainas paljutki kardinaalselt“.



Sõda on keeruline aeg ning segasel ajal võiksid mõningad Kautsi sõnul otsused olla lihtsad. „Meie jaoks on tegemist põhimõttelise otsusega, mis lähtub arusaamast, et Venemaa on julm agressorriik, kes ei ole oma poliitikat muutnud. Sõltumata filmi sisust on kõnealune teos seotud Venemaa kultuuriministeeriumiga ja sedakaudu paraku agressoriga. On täiesti ok panna Vene filmide näitamine avalikus ruumis mõneks ajaks pausile. Küll saabub varem või hiljem aeg ka nende filmide linastusteks meie kinos. Pealegi, maailmas on nii palju häid filme - nii uusi kui vanu -, mis ootavad ekraanile jõudmist“.