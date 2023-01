Marcel Johannes Kits: vahel on olnud hirm, et nüüd on täitsa metsas, pean endale mingi töö otsima

Tõlkijast ema ja arhitektist isa peres sündinud Marcel on üks viiest õest-vennast, kellest muusikaga tegeleb ka tema kaksikõde Katariina Maria. Loomingulises keskkonnas kasvades ei käinud Marcel lasteaias ega algkoolis, vaid teda ja ta kaksikõde õpetas kodus ema, kes valis ka pere elukohti selle järgi, et need oleksid looduskaunid ja lastel oleks seal hea kasvada. Kitsede kodus ei olnud telerit, küll aga mängis Klassikaraadio, tänu millele said lapsed varakult selgeks mitmesuguste pillide hääled. Marceli muusikukarjääri eellugu algas ühel ilusal päeval sellega, kui ta mudilasena rabas vanemaid teatega, et soovib just tšellot mängida – olles pilli ainult kuulnud ja isegi mitte ihusilmaga näinud!