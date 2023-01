Tõnis Mölder: Reformierakonna tagurlik maksupoliitika kingib suurema sissetulekuga inimestele raha juurde

Maksuküür kui selline pole iseenesest probleem. Küsimus on maksuküüru määrades, mis on palkade kasvule jalgu jäänud. Jüri Ratase juhitud valitsuse maksureformiga tõsteti tulumaksuvaba määra 500 euroni, mis jättis koheselt väiksemat või keskmist sissetulekut teenivale inimesele iga-aastaselt kätte üle 750 euro. Rahandusministeeriumi andmetel tõstis või jättis samaks selline muudatus 86% sissetulekutest. Eesti süsteem tervikuna on äraspidine – kui klassikaline astmeline tulumaks tõstab maksumäärasid sissetulekute kasvades, siis meie kasutame sissetulekupõhist maksuvaba tulu arvestust.