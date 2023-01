Kapselgarderoob. Sul pole rohkem riideid vaja!

Berliini Hot Or Cool Institute’i uurijad selgitasid välja, et iga inimene võib aastas osta kõige rohkem viis riideeset, ilma et tema süsinikujälg planeeti hävitavalt ei suureneks. Inimesel piisab 30–50 riideesemest, et edukalt toime tulla. Teisisõnu, loo endale kapselgarderoob. Selle mõiste võttis 1970. aastatel kasutusele rõivakonsultant Susie Faux, kellel sai villand sellest, et kvaliteetseid rõivaid oli niivõrd vähe.