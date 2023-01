VARIVALITSUS | Mis on Varivalitsus ja kes on selle ministrid?

Joakim Helenius on Trigon Capital grupi asutaja, omanik ja tegevjuht. Ta on olnud või on mitmete Eesti ettevõttete nõukogu esimees või liige, näiteks Eesti Hoiupank, Hansapank, Sylvester, Reval Hotelligrupp ja Skano. Ta on elanud Hiinas, Soomes, Saksamaal, Saudi-Araabias ja Inglismaal. Heleniusel on magistrikraad majandusteoorias Cambridge’i ülikoolist.