Varaline ebavõrdsus. Mitu tuhat noort naist maksab oma kodulaenu tühja

„Jah, ma andsin mingeid allkirju. Aga ma ei süvenenud, ma ei mõelnud. Arvasin, et kõik on hästi. Ma olin kodu ostmise üle õnnelik, valisin mööblit ja vaipu. Ma ei mõelnud, et see kõik võib nii hullusti lõppeda,“ ütleb Sirli. (Sirli ja tema pereliikmete nimed muudetud – T. J.)