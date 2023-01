FAKTIKONTROLL | Vaktsiinides olevad abiained on ohutud, neid leidub ka toidulaual

Selle põhjal koostas Facebooki kasutaja Heli pika ja põhjaliku, ent valeinfost pungil postituse.

Postituses väidab ta, et alustas kolm aastat tagasi vaktsiinide uurimist ning leidis, et need sisaldavad ohtralt aineid, mis postitaja hinnangul vaktsiinides olema ei peaks.

Lisaks väidab postitaja, et terviseamet kustutab oma Facebooki lehelt ära kõik ametlikud viited vaktsiinide infolehtedele ja „immuniseerimise määrusele“.

Postitus on mõne nädalaga jõudnud 8200 Facebooki kasutajani, kellest 75 on seda jaganud ja 11 kommenteerinud. Kirjutis on teeninud 77 reaktsiooni.

Mida väidetakse?

Nagu öeldud, siis mahukas postitus sisaldab mitut konkreetset väidet, mis on valed.

Esmalt öeldakse, et MMR (ehk leetrite, mumpsi ja punetiste vaktsiin) sisaldab želatiini, sorbitooli, naatriumfosfaati ja naatriumglutamaati, mis postitaja hinnangul põhjustavad ridamisi haigusi ja tervisehädasid. Kontrollime esmalt üle, kas postitusse lisatud nimekiri ka päriselt ühtib vaktsiini koostisosadega ning kas need ka kahjulikud on.

Teine väide on, et terviseamet peidab vaktsiinide koostisosade kohta käivat informatsiooni ning ei teosta järelevalvet. „Terviseamet kustutab oma FB lehel ära kõik ametlikud viited vaktsiinide infolehtedele, sh ka viite immuniseerimise määrusele, mis on meie enda riigi poolt välja antud ja mis on täitmiseks kõikidele meedikutele, aga mida paraku ilmselt mitte ükski meedik ei täida,“ on postituses kirjas.

Kuidas on tegelikult?

Terviseameti sõnul ei kuulu vaktsiinide infolehed Facebooki ning nemad neid sinna ei lae ega peagi laadima. Infolehti leiab ravimiameti ravimiregistrist . Otsingusse tuleb panna vaktsiini nimetus ja sealt saab pakendi infolehe ja vaktsiini omaduste kokkuvõte. Vaktsiini omaduste kokkuvõttes on välja toodud ka vaktsiini koostis.

Kui otsingusse panna näiteks nimetatud MMR vaktsiin Priorix, siis on näha, et manustamiskõlblikuks muudetud vaktsiini üks annus (0,5 ml) sisaldab: