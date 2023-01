Ott Lumi: sotside ja tsentristide nimekirjad on esimeeste nägu, oravad pole julgenud personalipoliitikaga riskida

Vasakul Kaja Kallas (RE), paremal ülal Jüri Ratas (KE), all paremal Lauri Läänemets (SDE).

Üldnimekirja kui ka ringkondade nimekirja on avalikustanud hetkel ainult Reformierakond ja Sotsiaaldemokraatlik erakond. Keskerakond on avalikustanud vaid oma üleriigilise nimekirja ja Isamaa vaid oma ringkondade nimekirja. Oluline oleks vaadata kahte nimekirja koostoimes, et saada aru erakonnasisesest võimudünaamikast ning nimekirjade võimalikust tulemuslikkusest valmissituatsioonis.