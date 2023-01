JUHTKIRI | Valimiskampaaniast ei tohi saada üksnes Reformierakonna ja EKRE kähmlus

Möödunud nädalavahetus oli Eesti poliitikutele ja poliitikahuvilistele tõsine tööpäev, sest mitu erakonda pidas oma valimiskonkurssi. Mida päev edasi, seda raskem on valimistest mööda vaadata neilgi, keda poliitika ei huvita. Valijatel on aeg hakata oma lõplikke eelistusi kujundama, kui need on veel lahtised või kõikuvad.