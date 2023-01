Bikiinifitnessi asemel kokandusvõistlusele. „MasterChef Eesti“ finalisti Ksenia lugu

"MasterChef Eesti" saate finalist Ksenia on töötanud maailma tipprestoranides. Pildil teeb ta Melbourne'i Dinner by Heston Blumenthalis vedela lämmastikuga jäätist.

Haapsalus sündinud Ksenia Karkavenko (32) kolis juba seitsmeaastasena emaga Tallinnasse vanaema juurde. Ksenia isa lahkus meie hulgast, kui tütar oli kõigest kolmene. „Mind kasvatas üksikema, kes tegi palju tööd ja kellel oli vähe vaba aega, kuid siiski oli meil külmkapp alati täis koduseid toite. Ema on väga hea kokk ja söögitegemine on meie peres oluline. Laud pidi slaavi kommete kohaselt lookas olema. Ema on mulle alati öelnud, et ma pean oskama süüa teha, ja ta jagas minuga oma retsepte,“ räägib Ksenia.