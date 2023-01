FAKTIKONTROLL | Viktor Orbán ei ole öelnud, et Ungari lahkub Euroopa Liidust

Postituses on kirjas, kuidas Ungari peaminister Viktor Orbán teatas uusaastakõnes kodanikele, et riik tõmmati pettusega Euroopa kogukonda ning Brüsselist talle antud lubadusi ei täideta.

„Olime osa Euroopa perekonnast ja see osutus LGBT-pereks, kus isa-ema asemel surutakse lapsele peale vanemad, nummerdatuna nagu koonduslaagris. Ungari rahvas pole kunagi sodoomiaga nõustunud, nii et mina ja Brüssel pole enam teel. Alustame kohe EList lahkumise menetlust,“ olevat Ungari valitsusjuht öelnud.

Ühes Telegrami grupis levivas postituses oli ka kirjas, et Ungari alustab lahkumise protsessi 2. jaanuaril ja lõplikult on nad liidust väljas tänavu maikuus.