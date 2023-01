INTERVJUU | Sveta Grigorjeva: poliitikud tegelevad Eesti kultuuri ja loovisikute hävitamisega

Koreograaf, tantsija ja luuletaja Sveta Grigorjeva (35) on ikka seisnud loomevaldkonna õiguste eest. Intervjuus Eesti Päevalehele ütleb ta, et kultuuri märgilisus on maha mängitud – poliitikud räägivad pidevalt, kui oluline on neile eesti keele ja kultuuri kestmine, aga mida nad üldse eesti kultuurist teavad peale Pärdi, Tammsaare ja Kivirähki? „Mina tahan ka, et eesti kultuur kestaks, aga mida meie poliitikud teevad selle nimel? Peamiselt tegeletakse ikka selle hävitamisega.“