„Vitamiini veenisisene manustamine on põhjendatud vaid väga raskete haigete puhul ja nemad saavad seda haigekassa kulul,“ ütles peremeditsiini kaasprofessor Marje Oona. Näiteks vajavad veenisisest vitamiinide manustamist inimesed, kelle seedetrakt on nii kahjustatud, et nad ei saa suu kaudu toituda. See tähendab, et kõik eluks vajalikud toitained saavadki nad ainult kanüülist. „Need on ikka haiglaravi vajavad inimesed,“ rõhutas Oona.