Valimiskomisjon: Smart-ID kasutamist e-hääletamisel ei saa vahetult enne riigikogu valimisi lubada

Vabariigi valimiskomisjon otsustab valimiste, sealhulgas e-hääletamise, tehniliste vahendite üle. Kuid seejuures kuulab ta ära asjassepuutuvate ametkondade ja ekspertide arvamused. Smart-ID lubamise küsimuses puudub ametkondadel üksmeel. Siseministeerium jääb selgelt Smart-ID lubamise küsimuses eriarvamusele. Ministeeriumi ekspertide hinnangul on praegu valimiste korraldamist puudutavates seadustes ebaselgus, mis ei luba üheselt öelda, et Smart-ID kasutamine valimistel on õiguspärane.