PÄEVA TEEMA | Irja Lutsar: riigi abi peaks minema ennekõike neile, kes oma vahenditest hooldusteenust lubada ei saa

Vananemisega kaasub paratamatult rida haigusi. Iga inimese unistus on nii kaua kui vähegi võimalik ise hakkama saada, aga võib tekkida olukord, kus see enam ei õnnestu. Hooliv riik peaks aitama kõige rohkem neid, kes endaga enam ise toime ei tule. See ei tähenda, et inimene ise ja tema omaksed peaksid kõrvaltvaatajateks jääma.