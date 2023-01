Türgi ees hirmunud kurd pääses kodumaale saatmisest

Eesti Päevaleht kirjutas jõulude paiku, kuidas Türgi taotles ühtäkki, et 2016. aastal narkokuriteo eest tagaselja süüdimõistetud Cengiz läheks kuus aastat hiljem karistust kandma. Aktay teadis seni, et on õigeks mõistetud, ja arvab, et riigi huvi võib olla seotud tema parteilise kuuluvuse ja päritoluga.