FOTOD | Fotografiskas avatud näitus tõstab esile USA rassistliku ajaloo

Andres Serrano on tuntud oma sageli vulgaarsete värvifotode poolest, mis avardavad erinevaid sotsiaalseid probleeme ja tabusid, sealhulgas rassism, usulist tagakiusamist, piinamist ja surma. Oma teostega on kunstnik sattunud tsensuuri ja vastuolulise kunsti avaliku rahastamise üle peetavate arutelude keskmesse.

Kuidas me ka ei tahaks uskuda, et minevikus toimunu jääbki minevikku, tõestab ajalugu, et me eksime. Piisab kui vaadata hiljutisi skandaale moemaailmas, kuhu on kaasatud näiteks Prada ja Gucci, mõistmaks, et taolised tooted on endiselt olemas.

Näituse lõpetab 21. sajandi ühe kurikuulsaima tegelase, Jeffrey Epsteini portree.

Maarja Loorents: „Andres Serrano ei karda rääkida probleemsetest teemadest ajaloos ning kirjeldab näitust kui kaevumist ühiskonna kurikuulsasse minevikku. Märkimisväärne siin on aga see, et minevik käib meiega kaasas ka täna ning meid mõjutavad sündmused, mis ammu ajaloo hõlma on vajunud. Veelgi enam - oleme kammitsetud stereotüüpsest maailmavaatest. Loodan, et see näitus raputab meid kõiki muutes meid aktsepteerivamaks ja mitmekülgsemaks“ lisas Loorents.

Andres Serrano (s. 1950) on provokatiivne Ameerika kunstnik. Üks tema kuulsamaid teoseid on vastuoluline „Piss Christ“, foto kunstniku uriini uputatud krutsifiksist. Blood and Semen III ning Piss and Blood on kaunistanud Metallica albumi ümbriseid. Serrano avaldas hiljuti debüütfilmi „Ülestõusmine“, mis esilinastus 6. jaanuaril 2022, täpselt aasta pärast Washingtoni Kapitooliumi rünnakut. Film sisaldab nii ajaloolist materjali kui ka tegeliku tormijooksu ajal sotsiaalmeedias avaldatud klippe. „Ma ei taha kiidelda, kuid arvan, et see on üks vägivaldsemaid ja vastuolulisemaid filme, mis eales tehtud,“ ütleb Serrano.