VARIVALITSUSE ERISAADE | „Supsutaja“ ning „ENSV ja Pätsi järgija“: tulesädemed lendasid - miks määrab Eesti saatuse bürokraat?

** Valitsuse pressikonverentsil kiitles Kaja Kallas, kuidas vaid Reformierakond on see, kes hoolib Nursipalu harjutusväljaku näitel Eesti kaitsevõimest. Keskerakonna variminister Jaanus Karilaid süüdistas siin oma Eesti 200 kolleegi Marek Reinaasa , et too on vaid Reformierakonna puudel.

Korruptsioon või diktatuur

Kuid kõige tõsisemaks kokkupõrkekohaks võib kujuneda kujuteldavas Eesti 200 ja Keskerakonna koalitsioonis poliitilise võimu puhastamine korruptsioonist. „Kõige esimene asi, mida riigikogu peaks ära tegema, on see, et kriminaalkorras karistatud erakonnad ei saaks käest toetus, sest see ongi see hüve, mille nimel kuriteod korda saadeti. Selles mõttes olen täiesti jahmunud, et minuga siin ühe laua taga istub Eesti esisupsutaja.“