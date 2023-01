DocPoint Tallinn pakub maailmatasemel dokivalikut

Paljud teosed lähenevad dokumentalistikale sobivalt läbi filmi, nii on kavas portreefilm „Radikaalne unistaja“ DocPointil nii mitmegi filmiga kavas olnud Werner Herzogist, David Lynchi loomingu seostest „Võlur Oziga“ rääkiv „Lynch / Oz“ ja paeluv „Paradiisikatked“, mis räägib New Yorgi underground-filmist läbi ühe sealse käilakuju, leedu filmitegija ja kunstniku Jonas Mekase elu ja loomingu. Tagasitee DocPointi programmi leiab ka iiri-šoti dokumentalist Mark Cousins oma haarava uue filmiga „Marss Roomale“, kus ta lahkab itaalia fašismi tõusu läbi Marsi Roomale, mis päädis riigipöördega ning teeb seda ühe vana itaalia propagandafilmi „Meie!“ põhjal.

DocPoint Tallinna üheks tänavuseks peateemaks on kindlasti ka muusika, sest kavas on mitmeid portreefilme tuntud tegijatest nagu „Cesária Évora“ või „Nothing Compares. Sinead O’Connor“. „Arvutiaktsent“ sukeldub tehisintellekti kasutamise maailma muusika loomisel, „North Circular“ aga räägib Dublini linna loo läbi baarides noorte käes uut elu elama hakanud iiri folgi skeene.

Festivali avafilmiks on sel aastal Raimo Jõeranna „Gorikaturist“, mis on portreelugu eesti tuntuimast karikaturistist Gorist, aga ka Eesti Vabariigi algusaegade ühiskondliku ja poliitilise elu koondportree. Eesti dokfilmi kohta on siin kasutatud tavatult palju animatsiooni, millega on ellu äratatud Gori kunagised karikatuurid.