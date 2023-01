Eesti ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan (Isamaa) kirjutab oma EPL-i arvamusartiklis Eleringi 2022. aasta varustuskindluse analüüsist, väites: „Eleringi analüüs kinnitas, et elektrisüsteemi kokkukukkumise ehk täieliku pimeduse tõenäosus on õnneks väike. Vajaliku tähelepanuta jäi aga Eleringi seisukoht, et terve Eesti võib olla 9 tundi ilma elektrita ning see oleks analüüsi koostajate hinnangul odavam kui juhitavate tootmisvõimsuste rajamine. Nimetatud 9 tundi on välja arvestatud varustuskindluse norm ehk täiesti emotsioonivaba number.“