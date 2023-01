ARVUSTUS | Urmas Sutrop: tuhat aastat Macbethi. Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo suutsid oma lavastusega lisada midagi oluliselt uut

Semperi ja Ojasoo Macbethi teksti on veelgi lühendatud, viiest vaatusest on saanud kaks. Välja on jäetud nii tegelasi kui ka liine, samas on lisatud Marinetti tsitaate ja nõiatekste. Macbethi tragöödia on painutatud jälgima Lepo Sumera pikseloitsu ja sümfooniakatkete kollaaži. Etendus on lummav ja see ei lase end mõtetest lahti. Tänu suurele ekraanile oli vaatajal võimalik jälgida parajasti rambivalguses oleva näitleja fantastilist tööd näoilmetega.