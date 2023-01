EESTLANE USA KÕRBEST | 80% statistikast on kellegi huvides välja mõeldud. Mida kasutavad poliitikud ära Eestis?

Selleks, et kedagi maha lasta, ei ole USA-l vaja sõtta minna. Virginia osariigis tulistas kuueaastane laps õpetajat. Uus-Mehhikos lasi näitleja Alec Baldwin 2021. aasta oktoobris filmivõtete ajal kogemata maha operaatori, kes juhtus olema ukrainlanna. Baldwini nimi on jälle uudistes, sest talle on alles nüüd esitatud tapmise eest ametlik süüdistus.