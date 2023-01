VARIVALITSUS | Eva-Maria Liimets: peame peale Ukraina toetamise ka Venemaa pikaajalisi plaane rikkuma

Venemaa alustas 11 kuud tagasi Euroopas suurt sõda, mille puhkemist enamik riike uskuda ei tahtnud. Ka mitte siis, kui Ukraina piiride taha oli juba pikka aega kogutud rünnakuks sõjatehnikat ja elavjõudu. Eesti jaoks on Venemaa agressiivsus olnud alati palju paremini nähtav, lausa eksistentsiaalne küsimus. Me teame, kui oluline on seista demokraatliku väärtusruumi eest, tagada meie inimeste ja riigi vabadus, suveräänsus ning turvatunne.