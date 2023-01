Juba meie esivanemad olid veganid ja jõid kaerapiima

Kesk-Soomes sündinud Anniina Ljokkoi tuli Eestisse vahetustudengina, sest tema unistus oli saada eesti kirjanduse tõlkijaks. See unistus on täitunud.

Üks viimaste aastate suurimatest toidutrendidest on taimsed piimad, millest Põhjamaades on kõige populaarsem kaerapiim. „Paljud ei tea, et kaerapiima, nii nagu ka kanepipiima, tehti vanasti Eestis kodudes, sest lehmapiima ei olnud aastaringselt saada, kuna üldjuhul jäi pärast suveperioodi lehmadel lüpsmine kehvemaks,“ selgitab Eestis elav soomlasest tõlkija ja toitumisnõustaja Anniina Ljokkoi.